На «Столбах» спасатели эвакуировали туристку с травмой ноги

Она получила повреждение в районе центрального входа.

Очередной случай травматизма произошёл в национальном парке «Красноярские столбы». В районе центрального входа 64-летняя женщина получила травму ноги — ей потребовалась эвакуация.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда, дежурившие на выдвижном посту нацпарка, оперативно доставили пострадавшую до улицы Свердловской и передали медикам.

Это не единичный случай. С начала года краевые спасатели спасли в «Красноярских столбах» 15 человек, ещё 14 гражданам была оказана помощь.

Напомним, в Бурятии спасатели продолжили вывоз тел трёх красноярцев, погибших при спуске с горы Мунку-Сардык.