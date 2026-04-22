На «Столбах» спасатели эвакуировали туристку с травмой ноги

Очередной случай травматизма произошёл в национальном парке «Красноярские столбы». В районе центрального входа 64-летняя женщина получила травму ноги — ей потребовалась эвакуация.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда, дежурившие на выдвижном посту нацпарка, оперативно доставили пострадавшую до улицы Свердловской и передали медикам.
Это не единичный случай. С начала года краевые спасатели спасли в «Красноярских столбах» 15 человек, ещё 14 гражданам была оказана помощь.
Напомним, в Бурятии спасатели продолжили вывоз тел трёх красноярцев, погибших при спуске с горы Мунку-Сардык.