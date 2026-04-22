Вышла замуж из-за выплат: жительницу Приморья будут судить за фиктивный брак с бойцом СВО и хищение денег

В суд Приморья передано дело 39-летней местной жительницы, которая обвиняется в попытке похитить квартиру и более 14 миллионов рублей государственных выплат, предназначенных погибшему участнику спецоперации. Женщина фиктивно вышла замуж за военнослужащего из числа детей-сирот за несколько дней до его отправки на фронт, а после его исчезновения оформила все положенные семье погибшего деньги на себя. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
Как выяснили следователи, в марте 2025 года знакомый обвиняемой — мужчина, который состоял на учете для получения жилья как сирота — решил пойти на СВО по контракту. Женщина вместе со своим сожителем быстро поняла выгоду: боец имел право на внеочередную квартиру от администрации Уссурийска и крупные выплаты. За несколько дней до отправки она вступила с ним в фиктивный брак и оформила доверенность на все свои действия — от получения жилья до распоряжения деньгами.
Пока боец воевал, «жена» уже пыталась получить его квартиру. Но в мае 2025-го военнослужащий пропал без вести. Обвиняемая знала об этом, но скрыла факт и продолжала имитировать поиски мужа, чтобы ввести в заблуждение чиновников. Ей почти удалось запустить процедуру выделения жилья стоимостью 2,8 миллиона рублей, но квартиру она получить не успела.
Зато деньги — более 14 миллионов рублей государственных выплат, положенных семье погибшего, — она получила сполна и потратила на себя. Теперь женщине вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере и хищение социальных выплат. Преступление раскрыли сотрудники ФСБ и МВД при содействии местной администрации. Уголовное дело направлено в суд.