В Курске во дворе многоквартирного дома упал беспилотник

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Курске, место оцеплено, эвакуированы 36 жильцов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

«По предварительной информации, вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома на территории центрального округа города. Обломки повредили крышу МКД. К счастью, беспилотник не сдетонировал», — написал Хинштейн в канале на платформе «Макс».

Отмечается, что на место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, место было оцеплено. Кроме того, эвакуированы 36 жильцов, из них девять детей, в ПВР разместили семь человек, из них двое детей.

Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
