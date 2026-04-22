В Перми осудили телефонных мошенников за дистанционную кражу сбережений граждан

Преступники использовали купленные сим-карты и выманивали личные данные и деньги.

Источник: Комсомольская правда

Свердловский районный суд Перми вынес приговор двум участникам преступной группы из Березников, занимавшихся дистанционным хищением сбережений граждан, сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, неправомерном доступе к данным и покушении на мошенничество.

Осенью 2024 года подсудимые в составе организованной группы сняли квартиру в Перми. Там они разместили компьютерное оборудование с ПО для удаленного управления и закупили сим карты сотовых операторов, оформленные оформлены на жителей России.

Используя подготовленную технику, они звонили жителям Омской и Амурской областей, Красноярского и Пермского краев. Обманывая потерпевших, они похищали личные данные и деньги. Всего пострадали 6 граждан. Преступников задержали в Перми в съемном жилье и изъяли у них 164 сим-карты, 2 сим-бокса, ноутбук и телефоны.

По решению суда один из фигурантов, 2005 года рождения, проведет 4,5 года в колонии общего режима. Его подельник, который старше на год, получил 3 года исправительных работ с отчислением 15% дохода в доход государства.