При обрушении подъезда жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что ночью при атаке БПЛА в Сызрани частично обрушился подъезд жилого дома. Из-под завалов спасли четырех человек, в том числе ребенка. По данным Telegram-канала Baza, беспилотник повредил вторую многоэтажку в Сызрани. На месте атаки начался пожар, его уже потушили. Жильцов эвакуировали. Взрывной волной выбило окна в нескольких квартирах, обломками дрона также задело припаркованные машины.