Хинштейн: дрон ВСУ упал во дворе дома в Курске, эвакуированы 36 человек

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал во дворе жилого дома в Курске. Об этом сообщил в своем канале на платформе Max глава региона Александр Хинштейн.
«Обломки повредили крышу МКД. К счастью, беспилотник не сдетонировал. Всего было эвакуировано 36 жильцов, из них 9 детей, в ПВР разместили 7 человек, из них 2 детей», — уточнил он.
Губернатор отметил, что падение вражеского дрона произошло на территории центрального округа города.
Также сообщалось, что вражеские беспилотники 22 апреля атаковали Сызрань. В результате одной из атак частично рухнул подъезд многоквартирного дома. Из-под завалов спасли четверых: трех взрослых и ребенка. Но в пострадавшем доме еще могут быть люди.
До этого стало известно, что российские силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над регионами за 9 часов.