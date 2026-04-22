Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн: дрон ВСУ упал во дворе дома в Курске, эвакуированы 36 человек

Украинский беспилотник упал во дворе жилого дома Курска.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал во дворе жилого дома в Курске. Об этом сообщил в своем канале на платформе Max глава региона Александр Хинштейн.

«Обломки повредили крышу МКД. К счастью, беспилотник не сдетонировал. Всего было эвакуировано 36 жильцов, из них 9 детей, в ПВР разместили 7 человек, из них 2 детей», — уточнил он.

Губернатор отметил, что падение вражеского дрона произошло на территории центрального округа города.

Также сообщалось, что вражеские беспилотники 22 апреля атаковали Сызрань. В результате одной из атак частично рухнул подъезд многоквартирного дома. Из-под завалов спасли четверых: трех взрослых и ребенка. Но в пострадавшем доме еще могут быть люди.

До этого стало известно, что российские силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над регионами за 9 часов.

