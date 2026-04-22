Превышение нормы излучения: омский суд оштрафовал сотового оператора

Поводом для разбирательства стала жалоба местного жителя. В ходе выездной проверки Роспотребнадзор провел инструментальные замеры в квартире девятиэтажного дома, на крыше которого размещено оборудование базовых станций. Выяснилось, что при одновременной работе двух станций плотность потока энергии электромагнитного поля составила 11,907 мкВт/см² при допустимом нормативе 10 мкВт/см². Кроме того, на оборудовании отсутствовала обязательная информация о владельце.