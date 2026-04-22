Превышение нормы излучения: омский суд оштрафовал сотового оператора

Куйбышевский районный суд Омска вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении оператора связи. Компания признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ.
Поводом для разбирательства стала жалоба местного жителя. В ходе выездной проверки Роспотребнадзор провел инструментальные замеры в квартире девятиэтажного дома, на крыше которого размещено оборудование базовых станций. Выяснилось, что при одновременной работе двух станций плотность потока энергии электромагнитного поля составила 11,907 мкВт/см² при допустимом нормативе 10 мкВт/см². Кроме того, на оборудовании отсутствовала обязательная информация о владельце.
Суд учел полное признание вины со стороны оператора и принятые меры по устранению нарушений, однако не нашел оснований для признания правонарушения малозначительным. В отношении компании назначен административный штраф. Постановление вступило в законную силу.
Специалисты напоминают: размещение телекоммуникационного оборудования на жилых домах должно осуществляться с соблюдением всех санитарных норм. Жители, заметившие нарушения или обеспокоенные состоянием электромагнитного фона, могут обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора для проведения проверки.