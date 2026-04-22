Суд оставил приговор за госизмену в силе — 14 лет строгого режима

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменения приговор Хабаровского краевого суда по делу о государственной измене. Осужденному назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

По материалам дела, 44-летний житель Комсомольска-на-Амуре, находясь в Хабаровском крае, перевел денежные средства на счет организации, занимавшейся закупкой вооружения, военной техники и медицинского снаряжения для Вооруженных сил Украины.

Уголовное дело было возбуждено по статье 275 УК РФ и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.

Отдельно сообщается о еще одном приговоре по аналогичной статье. 68-летняя жительница Запорожской области признана виновной в государственной измене.

По версии следствия, в июле 2023 года она, находясь в селе Плодородное Михайловского района, перевела деньги через мобильное приложение украинского банка на нужды ВСУ.

Деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ. Пенсионерка осуждена по статье 275 УК РФ.

