Организаторов тура, в котором погибли трое туристов, задержали в Бурятии

Организаторов альпинистского тура в горах Бурятии, во время которого погибли трое туристов из Красноярска, задержали. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в правоохранительных органах республики.

— Они задержаны, находятся в селе Кырен, — сказал собеседник ТАСС.

21 апреля стали известны личности погибших в Бурятии туристов. Туристы скончались от переохлаждения. Они находились на так называемой подушке Мунку-Сардыка — плато перед сложным скально-ледовым участком.

Туристы сорвались с большой высоты, упали на крутой склон, пробыли там несколько часов и умерли от переохлаждения. Сотрудники МЧС добрались до них почти через сутки. Все детали этой трагедии — в материале «Вечерней Москвы». Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.