Машина пробила ограждение и упала в Обводный канал в Петербурге

Около шести часов утра 22 апреля у дома 54 на Лермонтовском проспекте машина пробила ограждение и упала в Обводный канал. Легковушку пришлось поднимать при помощи автокрана Поисково-спасательной службы города, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— В результате происшествия в Адмиралтейском районе пострадали двое мужчин. Их госпитализировали в лечебное учреждение, — уточнили в ведомстве.
Для операции по спасению машины и людей привлекали силы 15 человек, а также возможности трех единиц техники. На опубликованных кадрах видно, что легковушка ушла под воду почти полностью, но благодаря тросам ее удалось накренить набок и открыть две двери. Это, судя по всему, помогло спасти водителя и пассажира. Когда авто достали из воды, то увидели, что ее передний бампер — всмятку, а переднее стекло покрылось трещинами.