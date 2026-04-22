Подростки устроили поджог в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. В Ялте двое подростков от скуки подожгли постельное белье, которое сушилось на улице. Полиция установила личности правонарушителей — ими оказались брат и сестра. Об этом сообщили в полиции Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в ходе интернет-мониторинга правоохранители обнаружили видеозапись, на которой несовершеннолетние подожгли постельное белье, которое сушилось на улице. Владельцы постельных принадлежностей заметили возгорание и предотвратили распространение огня на близлежащие строения.

«Сотрудники ялтинской полиции установили личности нарушителей. Ими оказались брат и сестра — 12-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые объяснили, что им было скучно и они решили устроить шалость», — рассказали в полиции.

Теперь в отношении родителей несовершеннолетних составлен протокол по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Санкция предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере от 500 до 2000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Ялте подросток перевернул электрокар с туристами. Теперь суд накажет отца. Следствие установило, что 42-летний мужчина на территории Гурзуфа организовал платные перевозки отдыхающих на электромобиле по набережной. В качестве водителя он привлек своего 17-летнего сына, не имеющего водительского удостоверения.

