Суд обязал жителя Артемовского вернуть 1 миллион рублей жертве мошенников

Источник: Комсомольская правда

В Артемовском суд обязал местного жителя Кирилла вернуть 1 миллион рублей, которые он получил в результате мошеннической схемы.

В августе 2025 года злоумышленники, представившись курьерами, через мессенджер связались с жителем Костромской области Виктором. Обманом они заставили мужчину назвать код подтверждения, а затем зашли в его личный кабинет в банке.

— Используя поддельные доверенности, аферисты открыли на имя Виктора новый счет, перевели на него с другого его счета более 3,9 миллиона рублей, а затем похитили 3 миллиона. Из них 1 миллион рублей транзитом осели на счете Кирилла, остальные средства ушли на счета иных лиц, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». В суде установили, что Кирилл не имел законных оснований для получения 1 миллиона рублей. Добровольно деньги он возвращать не стал.

Так, суд взыскал с жителя Артемовского 1 миллион рублей неосновательного обогащения в пользу жертвы мошенников Виктора. Кроме того, Кирилл заплатил 25 тысяч госпошлины. Решение суда вступило в законную силу.