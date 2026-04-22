Подготовка свыше 700 учебных групп автошкол приостановлена из-за нарушений в Казахстане

«С помощью ИС “Автошкола” в режиме реального времени можно проверить законность выданного свидетельства, почасовую программу обучения, учет учебного автотранспорта. Вместе с тем, в целях дальнейшего усиления контроля за деятельностью учебных организации разработан законопроект по внесению изменении в закон “О дорожном движении”, предусматривающие переход от уведомительного порядка открытия автошкол к разрешительному, а также внедрение механизмов государственного контроля за их деятельностью. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в мажилисе парламента», — сказано в сообщении.