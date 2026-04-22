Подготовка свыше 700 учебных групп автошкол приостановлена из-за нарушений в Казахстане

«Территориальными подразделениями МВД организованы проверки деятельности автошкол. В настоящее время подготовку водителей осуществляют 727 автошкол. По результатам проверок выдано 20 предписаний на устранение недостатков в виду отсутствия на автодромах необходимых дорожных знаков, разметки, освещения, неисправности транспортных средств. Кроме того, выявлено 59 учебных организаций, которые для подготовки водителей использовали автотранспорт, не прошедший обязательный технический осмотр и не имеющие страховые полиса. В результате, на сегодняшний день Комитетом административной полиции МВД приостановлена подготовка 701 учебных групп автошкол», — говорится в сообщении в среду.
Отмечается, что ведение учета автошкол и регистрации учебных групп осуществляется в информационной системе (ИС) «Автошкола».
«С помощью ИС “Автошкола” в режиме реального времени можно проверить законность выданного свидетельства, почасовую программу обучения, учет учебного автотранспорта. Вместе с тем, в целях дальнейшего усиления контроля за деятельностью учебных организации разработан законопроект по внесению изменении в закон “О дорожном движении”, предусматривающие переход от уведомительного порядка открытия автошкол к разрешительному, а также внедрение механизмов государственного контроля за их деятельностью. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в мажилисе парламента», — сказано в сообщении.