Почти тысяча фур, легковушек и автобусов стоят на границе Беларуси с ЕС

В среду утром очередь из 220 легковых автомобилей образовалась на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест». Кроме того, в этом же погранпереходе пропуска на территорию Польши ожидают 14 пассажирских автобусов.
Также небольшая очередь из 10 легковушек есть в пункте пропуске «Брузги» также на белорусско-польской границе.
Скопление фур фиксируется как на польском, так и литовском направлении, но самые большие очереди из грузового транспорта на границе с Польшей. Так, в пункте пропуска «Берестовица» находится 90 машин, а в «Козловичах» — 465.
На литовском направлении большегрузов гораздо меньше: в ПП «Каменный Лог» оформления ожидают 70 фур, а в «Беняконях» — 110.
На границе Беларуси с Латвией нет ни очередей из грузовиков, ни из легковушек.