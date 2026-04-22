Почти тысяча фур, легковушек и автобусов стоят на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Почти тысяча легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, следует из данных белорусского погранкомитета.

Источник: Sputnik.by

В среду утром очередь из 220 легковых автомобилей образовалась на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест». Кроме того, в этом же погранпереходе пропуска на территорию Польши ожидают 14 пассажирских автобусов.

Также небольшая очередь из 10 легковушек есть в пункте пропуске «Брузги» также на белорусско-польской границе.

Скопление фур фиксируется как на польском, так и литовском направлении, но самые большие очереди из грузового транспорта на границе с Польшей. Так, в пункте пропуска «Берестовица» находится 90 машин, а в «Козловичах» — 465.

На литовском направлении большегрузов гораздо меньше: в ПП «Каменный Лог» оформления ожидают 70 фур, а в «Беняконях» — 110.

На границе Беларуси с Латвией нет ни очередей из грузовиков, ни из легковушек.

