Дятлы стали новой угрозой для пчел на Кубани

На пасеки Краснодарского края обрушились новые напасти. Вслед за агрохимикатами, которые губят пчел, к проблеме добавились природные факторы: нашествие грызунов и даже дятлы, разоряющие ульи. Как рассказала «КП»-Кубань" доктор биологических наук, профессор КубГУ Лариса Морева, ситуация на пасеках становится все более тревожной.
«Мы столкнулись с целым комплексом проблем: суровая зима, нашествие мышей на пасеки и даже новые враги — дятлы, которые начали долбить полистироловые ульи», — отметила Лариса Морева.
Эти, казалось бы, незначительные для человека факторы, для пчелиных семей могут стать фатальными. Мыши, спасаясь от холода, ищут тепло в ульях, разоряя запасы меда и уничтожая расплод. А дятлы, привлеченные материалом современных ульев, разрушают их, делая уязвимыми для холода и хищников. Все это, в совокупности с прошлогодними неурожаями акации и подсолнечника, приводит к массовой гибели пчел.