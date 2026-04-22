Адвокат назвал точный адрес экс-судьи Хахалевой в Тбилиси

Экс-судью Хахалеву, скрывающуюся в Грузии, не могут экстрадировать.

Источник: Комсомольская правда

Фигурантка громкого уголовного дела о коррупции среди судей Кубани продолжает оставаться вне досягаемости российского правосудия. Как сообщает «КП-Кубань», на предварительном заседании по вопросу изъятия имущества у родственников Елены Хахалевой — матери, сестры и бывшего мужа — выяснилось, что экс-судья объявлена в международный розыск.

При этом защитник фигурантки Ярослав Краснощеков заявил изданию, что не получал официальных уведомлений о розыске. По его словам, он предоставил следствию точные данные о месте пребывания Хахалевой: она проживает в Тбилиси на улице Горького. Адвокат добавил, что процедура экстрадиции не начата, и, вероятно, грузинское подразделение Интерпола не даёт обратной связи.

Уголовное дело в отношении Хахалевой расследует Следственный комитет РФ. Ей инкриминируют две статьи: мошенничество и служебный подлог. Следствие полагает, что судья фиктивно отмечала рабочие дни, фактически отсутствуя в суде, в том числе выезжая в неоформленные командировки в Москву.

СК