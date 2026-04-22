В Ростове под колеса иномарки попал 14-летний подросток

В Ростове-на-Дону во вторник вечером, 21 апреля, произошло серьезное ДТП. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 14-летний школьник решил перейти Ворошиловский проспект в неустановленном месте.
В этот момент по дороге ехал автомобиль «Ниссан». Его 28-летний водитель не успел вовремя среагировать на внезапное появление юного пешехода и затормозить. В результате столкновения парень получил травмы различной степени тяжести и был экстренно доставлен в больницу.
Сейчас сотрудники региональной ГАИ проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
