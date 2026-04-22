Полицейский пытался задавить коллегу — в суде сослался на «черную магию»

В Малайзии инспектор полиции стал фигурантом уголовного дела после попытки наезда на коллегу.

В Малайзии инспектор полиции стал фигурантом уголовного дела после попытки наезда на коллегу. Инцидент произошел вечером 10 апреля на улице Куала-Лумпура.

По данным следствия, 40-летний Мухаммад Камал Радж Шанмугам Абдулла на автомобиле сбил регулировщика Рослана Саллеха. Пострадавший получил тяжелые травмы, но выжил.

Установлено, что 13 апреля мужчина предпринял еще одну попытку наезда — на другого человека. В обоих случаях действия признаны умышленными.

В суде обвиняемый заявил, что не помнит произошедшего и объяснил свои действия воздействием «черной магии». Защита указала на наличие психического заболевания, в том числе шизофрении, и факт лечения в прошлом.

Сообщается, что на момент инцидентов полицейский находился в отпуске по состоянию здоровья. При этом он перестал проходить лечение и принимать лекарственные препараты в феврале.

Суд направил его на психиатрическую экспертизу сроком на месяц. В случае признания вменяемости мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф.

