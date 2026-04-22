Уфимцы жалуются на холод в квартирах после отключения отопления

Жители Уфы начали массово жаловаться на холод в квартирах. По их мнению, отопительный сезон в городе завершили слишком рано. Чтобы не замерзнуть, дома приходится ходить в теплой одежде.
Одна из уфимок рассказала, что сегодня в детском саду, куда ходит ее ребенок, отопления нет. По ее словам, в трехкомнатной квартире очень холодно, особенно по ночам, и детей приходится одевать тепло.
Другая жительница возмутилась, почему отопление отключили так рано. Она считает, что нужно было оставить его хотя бы до конца апреля, потому что в мае по прогнозам тоже прохладно.
— Дома мерзнут и дети, и взрослые, а на улице не теплее, — возмущена женщина.
Еще одна девушка заявила, что власти сильно поторопились с отключением отопления в домах и социальных учреждениях, ведь вся неделя будет холодной, с ночными заморозками. Она добавила, что теперь начнут болеть все, а особенно — дети.