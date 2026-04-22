В Бурятии задержали организаторов смертельного похода на пик Мунку-Сардык

Напомним, трое туристов погибли от переохлаждения во время спуска с горы Мунку-Сардык в Бурятии. При этом группа была зарегистрирована в МЧС, но в момент происшествия в районе резко ухудшились погодные условия: начался снегопад, усилился ветер, температура опустилась ниже нуля. В ночь на 21 апреля части туристов удалось выйти к автодороге у подножия гор и оставить в придорожном кафе записку с сообщением о гибели трёх участников группы. После этого они вернулись обратно к месту происшествия. Утром владелец заведения передал информацию спасателям.