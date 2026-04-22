Казахстанец согласился ждать 4 года выплаты долга в 28 млн тенге

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, Меркенским районным судом рассмотрено гражданское дело по спору двух жителей района о взыскании задолженности по расписке.
В феврале 2022 года между двумя гражданами был заключен договор займа в устной форме. Факт передачи денежных средств в размере более 28,6 млн тенге подтвержден распиской, написанной ответчиком собственноручно.
Согласно условиям расписки, ответчик обязался вернуть долг до февраля 2023 года. Однако обязательства исполнены не были, деньги истцу не возвращены.
Неоднократные досудебные претензии, направленные истцом, остались без удовлетворения. В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению об урегулировании спора в порядке медиации.
Согласно условиям соглашения, истец отказался от исковых требований, а ответчик обязался выплатить сумму долга в полном объеме поэтапно — ежемесячными платежами по 200 тысяч тенге — в срок до апреля 2030 года.
Судом установлено, что условия соглашения не противоречат требованиям закона и не нарушают права третьих лиц, в связи с чем медиативное соглашение утверждено. Производство по делу прекращено, а истцу возвращена госпошлина. Определение вступило в законную силу.