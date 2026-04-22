«Сибирское здоровье» попросило Роспотребнадзор отозвать иск о маркировке

Ранее объединенная пресс-служба судов Новосибирской области сообщила, что в Железнодорожный районный суд Новосибирска поступило исковое заявление управления Роспотребнадзора по Москве к компании «Сибирское здоровье». Суть претензии в том, что предприятие, по данным управления, осуществляет реализацию молочной продукции с кодом идентификации, не зарегистрированным в системе «Честный знак».
Истец полагает, что это может свидетельствовать об использовании поддельных кодов маркировки. Роспотребнадзор просит суд обязать компанию устранить нарушения.
«Компания уже подготовила обращение в Роспотребнадзор с просьбой отозвать данный иск», — отмечают в «Сибирском здоровье».
«Предмет обращения связан с единичными случаями сбоев онлайн-проверки в системе “Честный знак” — она вышла за установленный регламентом срок. Такое возможно при нестабильном интернет-соединении — система опаздывает с завершением онлайн-проверки кодов. В современных условиях мы регулярно испытываем проблемы с каналами связи, и Роспотребнадзор выявил единичные сбои проверки», — отметили в компании.
В пресс-службе подчеркивают, что все коды, нанесенные на продукцию, полностью соответствуют установленным требованиям регулятора, продукция полностью соответствует требованиям качества, ситуация носит чисто технический характер, а упоминание в иске молочной продукции и вовсе ошибочно: «Сибирское здоровье» такую продукцию не производит и не продает.
«Компания будет сотрудничать с надзорными органами для устранения любых возможных претензий и продолжит принимать все возможные меры для обеспечения высокого уровня качества продуктов и сервиса», — отмечают в «Сибирском здоровье», добавив, что предприятие организовало проверку и ведет работы, чтобы исправить произошедшее и не повторить ситуацию.
«Внутренняя проверка компании выявила, что качество связи может повлиять на проверку маркировки небольшой части оборота продукции — в случаях, когда обращение к “Честному знаку” для проверки кода происходит с задержкой. В связи с этим были приняты меры», — подчеркивает пресс-служба.
«Компания изменила серверное программное обеспечение для установки требуемого локального модуля “Честный знак”. Решение тестируется, это должно повысить надёжность системы проверки», — заключается в сообщении.
Компания «Сибирское здоровье» основана около 30 лет назад в Новосибирске, она производит БАДы, косметику и парфюмерию.