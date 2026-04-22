Союз отцов Новосибирска осудил хамство Соловьёва в адрес Бони в эфире «России 1»

В России продолжается открытый конфликт между телеведущим Владимиром Соловьёвым и блогером Викторией Боней. Поводом стало обращение Бони к президенту Владимиру Путину, где она, в том числе, подняла тему массового забоя скота в Новосибирской области. В ответ Соловьёв направил обращение в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность блогера, а также поинтересовался у Министерства юстиции возможностью присвоения ей статуса иностранного агента. Вдобавок к этому Соловьёв выругался в адрес Бони. Телеведущий во время эфира на канале «Россия 1» произнёс в адрес Виктории Бони такие формулировки, как «потрёпанная шалава» и «потрёпанная тварь».
Новосибирский политик Анна Терешкова опубликовала видео в поддержку Виктории Бони. В своём выступлении она заявила о недопустимости грубого отношения к женщинам. По мнению Терешковой, подобная манера общения всё чаще становится привычной для федерального телевидения.
Эту ситуацию прокомментировал и член Президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», зам. исполнительного директора Союза отцов РФ по демографии и здоровому образу жизни Сергей Майоров. В интервью Om1 Новосибирск спикер назвал эту ситуацию «неприглядной со всех сторон».
«Позволительны ли высказывания Соловьёва? Как мужик мужику, я хочу задать один вопрос: вы хотите, чтобы ваш сын, придя домой, назвал одноклассницу или соседку “потрёпанной шалавой”? Нет? Вот и ответ. Те формулировки, которые прозвучали в эфире федерального канала, это не мужская позиция, это базарная брань», — сказал Сергей Майоров.
Собеседник издания подчеркнул, что есть разница между конструктивной дискуссией и оскорблениями, унижающими честь и достоинство женщины.
«Для наших сыновей, для подрастающего поколения, которые видели эти кадры, это не просто плохой пример, это урок цинизма. Ты можешь быть трижды патриотом, но если позволяешь себе такое в адрес матери, которой является Боня, ты перечёркиваешь все правильные слова, которые говорил до этого. Мужская сила в сдержанности, в умении “размазать” оппонента аргументами, а не уличными ярлыками. Настоящий мужик не самоутверждается за счёт оскорбления женщины, какой бы спорной её позиция ни была», — отметил собеседник издания.
«Мальчишки должны видеть: конфликт можно решать с позиции силы духа и ума. Мы, отцы, учим сыновей, что кулаками машут только когда исчерпаны все слова, а оскорбление женщины это табу. Если ты перешёл эту черту в эфире, грош цена твоим нравоучениям о патриотизме. Воспитать полноценную личность можно только на уважении, а не на агрессивном хамстве, которое, к сожалению, сегодня часто льётся с экранов», — добавил лидер новосибирских отцов.
На фоне этой ситуации спикер напомнил о том, что родитель обязан быть «фильтром» между ребёнком и поступающим из ТВ и интернета контентом. По его словам, разумным решением будет не выдёргивать шнур телевизора из розетки, а сесть рядом с ребёнком и задать ему нужные вопросы: «Как думаешь, мужчина должен так с женщиной разговаривать? А ты бы смог так маме или сестре сказать?».
«Инцидент с Соловьёвым — это отличный, хоть и печальный, повод для разговора о чести, достоинстве и двойных стандартах. Запрет это признание нашего родительского бессилия. А разговор по душам, с разбором того, где правда, а где грязь, это и есть воспитание мужчины. Ограничивать нужно не столько доступ, сколько время бездумного потребления этого “шума”, переключая внимание детей на реальную жизнь, спорт, развитие и семейные дела», — резюмировал Сергей Майоров.