В Казани жильцам общежития пересчитали плату за воду после проверки прокуратуры

Прокуратура потребовала от директора «Водоканала» устранить нарушения. В результате 102 жильцам сделали перерасчет платы за холодное водоснабжение и водоотведение за период с апреля 2025 года по февраль 2026 года. Сумма перерасчета составила 281 925 рублей.