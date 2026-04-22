В Казани жильцам общежития пересчитали плату за воду после проверки прокуратуры

Прокуратура Татарстана проверила деятельность МУП «Водоканал» и выявила нарушения при начислении платы за холодную воду и водоотведение жителям общежития на улице Гудованцева в Казани.
Для общежития установлен норматив потребления холодной воды 3,86 кубометра в месяц на человека, горячей — 2,89 кубометра. Однако жильцам начисляли плату по нормативам для многоквартирных домов квартирного типа с водопроводом, центральной канализацией и горячим водоснабжением.
Прокуратура потребовала от директора «Водоканала» устранить нарушения. В результате 102 жильцам сделали перерасчет платы за холодное водоснабжение и водоотведение за период с апреля 2025 года по февраль 2026 года. Сумма перерасчета составила 281 925 рублей.
Напомним, казанцы жалуются на двукратный рост счетов за ЖКУ. ФАС выявила переплату россиян на 102,6 миллиарда рублей.