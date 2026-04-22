Собчак подала заявление в СК на Соловьева из-за его слов в адрес Бони

Журналистка Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет (СК) на телеведущего Владимира Соловьева из-за его слов в адрес блогера Виктории Бони.
— Сегодня я обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Владимира Соловьева в адрес Виктории Бони. Если общественное осуждение не учит Соловьева хорошим манерам, может, Следственный комитет научит себя вести, — написала Собчак в своем Telegram-канале.
Виктория Боня объявила о том, что намерена подготовить коллективный иск к ряду известных личностей — Владимиру Соловьеву, депутата Виталию Милонову и дизайнеру Артемию Лебедеву. Она обвинила их в систематических женоненавистнических высказываниях.
После этого Соловьев ответил на обращение Бони. Так, он обвинил ее в «работе на врага», который стал действовать «очень спокойно, взвешенно и строго в рамках закона».
Актер Никита Джигурда прокомментировал скандальное высказывание Владимира Соловьева в адрес Виктории Бони. Он встал на ее сторону и предложил журналисту сразиться на ринге.