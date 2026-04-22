Жители Новосибирской области жалуются в прокуратуру из-за изъятия скота

В Новосибирская область прокуратура продолжает принимать обращения от жителей, лишившихся скота из-за вспышки пастереллеза. Об этом сообщил прокурор региона Александр Бучман в пресс-центре ТАСС.
— Эта работа ведется, обращения поступают, с гражданами работают. Всем прокурорам поставлена задача совместно с главами районов завершить эту работу, чтобы вся запланированная помощь была доведена до каждого жителя, — отметил он.
По словам Бучмана, на выплаты пострадавшим предусмотрены значительные средства — речь идет о сотнях миллионов рублей. Прокуратура контролирует, чтобы компенсации получили все жители, пострадавшие от изъятия животных.
Ранее надзорное ведомство уже выносило предостережения чиновникам регионального правительства и муниципалитетов в связи с ситуацией.
Как добавил прокурор со ссылкой на губернатора Андрей Травников, сейчас обстановка в регионе постепенно стабилизируется.