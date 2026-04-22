Новосибирца оштрафовали за фальшивое водительское удостоверение

В Новосибирском гарнизонном военном суде вынесли приговор водителю, который пользовался поддельным водительским удостоверением. Мужчина не имел права управлять машиной. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Суд установил, что обвиняемый нашел в сети продавца, перевел ему деньги и получил подделку на свое имя. Поддельное удостоверение он постоянно носил с собой, чтобы при случае предъявить сотрудникам ГИБДД.
30 апреля 2025 года водитель показал фальшивые права инспектору, когда его остановили на дороге. Так и выяснилось, что документ ненастоящий. Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 327 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа — 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.