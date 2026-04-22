Хабаровский бизнесмен за ночную спиртным торговлю лишился 127 литров алкоголя

В Хабаровске из мини-маркета изъяли 127 литров алкоголя за торговлю им круглосуточно и без лицензии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Жалобы на торговлю в магазине на улице Тихоокеанской в ночное время поступали от горожан, во время проверки они подтвердились.
Выяснилось, что индивидуальный предприниматель продавал лицензионный и крепкий алкоголь, не имея права на торговлю им в статусе ИП, а часть пивной продукции выбыла из оборота.
— В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. Вся нелегальная продукция изъята — всего 253 единицы различного алкоголя общим объемом свыше 127 литров, — сообщили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.
В Хабаровском крае запрещено продавать алкоголь в магазинах с 22 до 10 часов, в барах и кафе в жилых домах — с 23 до 10 часов. За нарушение юридическим лицам грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.
Сообщить о круглосуточной торговле алкоголем можно по телефону «горячей линии» главного управления регионального государственного контроля и лицензирования: (4212) 32−74−13.
Напомним, родителей восьми хабаровских подростков оштрафуют за ночные прогулки детей.