РЕН ТВ: в Бурятии задержаны организаторы тура, в котором погибли три альпиниста

Две женщины и мужчина погибли от переохлаждения при спуске с пика Мунку-Сардык (высота около 3,5 тыс. м) в Бурятии. Они входили в группу из 15 человек из Красноярска, которая вышла на маршрут по восхождению на пик 18 апреля. Погибшие, предварительно, шли в одной связке и были замыкающими. На их телах обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.