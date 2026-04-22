Дело о хищении свыше 100 млн тенге передали в КНБ

«В частности, отделом перечислены денежные средства подрядной организации за фактически невыполненные работы по строительству электрических сетей для жилого массива в селе Мынказан. По данному факту 30 марта 2026 года прокуратурой района начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст. 189 УК РК. Дело направлено для дальнейшего расследования в ДКНБ по Жамбылской области», — рассказали в надзорном органе.