Дело о хищении свыше 100 млн тенге передали в КНБ

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Меркенского района проведен анализ законности расходования бюджетных средств отделом архитектуры, градостроительства и строительства районного акимата.
По результатам установлено причинение ущерба государству на сумму 108 млн тенге.
«В частности, отделом перечислены денежные средства подрядной организации за фактически невыполненные работы по строительству электрических сетей для жилого массива в селе Мынказан. По данному факту 30 марта 2026 года прокуратурой района начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст. 189 УК РК. Дело направлено для дальнейшего расследования в ДКНБ по Жамбылской области», — рассказали в надзорном органе.
В настоящее время проводится досудебное расследование.