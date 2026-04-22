В Бурятии задержали организаторов тура, в котором погибли три туриста

В Бурятии правоохранители задержали организаторов тура, во время которого погибли трое путешественников. Как сообщили в следственном управлении СК России по Республике Бурятия, под стражу взяты директор туристической фирмы, его заместитель и гид-инструктор, сопровождавший группу.
В настоящее время всех троих задержанных допрашивают следователи. В СК уточнили, что фирма, организовавшая поход, была зарегистрирована в Красноярске, а её руководители лично участвовали в злополучном путешествии.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.
Напомним, трагедия произошла 21 апреля во время спуска с горы на туристическом маршруте. По данным следствия, группа из 15 человек вышла из лагеря 18 апреля, рассчитывая вернуться через четыре дня, однако в ночь на 21 апреля несколько туристов спустились к трассе и оставили в придорожном кафе записку о гибели троих участников.
Позже в Следственном комитете назвали предварительную причину случившегося — камнепад. Среди погибших оказались мужчина и две женщины. Местные средства массовой информации также рассказали, что каждый участник заплатил за этот опасный тур по 22 тысячи рублей.