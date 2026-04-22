При пожаре на строящемся мосту в Павлодаре пострадал один человек

«Отравление угарным газом средней степени тяжести получил мужчина 2005 года рождения. Он госпитализирован в отделение терапии. Состояние пациента стабильное, средней степени тяжести», — сообщили в городской больнице № 1 Павлодара в среду.
Напомним, строящийся экстрадозный мост через Иртыш горел три раза. Работы на указанном мосту были приостановлены с 31 января после аналогичного инцидента на опоре № 4. 1 февраля сообщалось, что на мосту вновь произошло возгорание. 21 апреля загорелись утеплитель и деревянные элементы опалубки на четвертой опоре на площади 160 кв.м.