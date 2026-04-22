Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре на строящемся мосту в Павлодаре пострадал один человек

Павлодар. 22 апреля. КазТАГ — При пожаре на строящемся мосту в Павлодаре пострадал один человек, передает КазТАГ.

«Отравление угарным газом средней степени тяжести получил мужчина 2005 года рождения. Он госпитализирован в отделение терапии. Состояние пациента стабильное, средней степени тяжести», — сообщили в городской больнице № 1 Павлодара в среду.

Напомним, строящийся экстрадозный мост через Иртыш горел три раза. Работы на указанном мосту были приостановлены с 31 января после аналогичного инцидента на опоре № 4. 1 февраля сообщалось, что на мосту вновь произошло возгорание. 21 апреля загорелись утеплитель и деревянные элементы опалубки на четвертой опоре на площади 160 кв.м.