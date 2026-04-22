Двух человек госпитализировали после падения авто в Обводный канал в Петербурге

Автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал в Санкт-Петербурге, в результате инцидента госпитализированы два человека. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе городского МЧС РФ.
Авария произошла утром 22 апреля на Лермонтовском проспекте, 54. Автомобиль пришлось доставать при помощи автокрана. К ликвидации ДТП привлекли три единицы техники и 15 специалистов МЧС.
— В результате происшествия пострадали двое мужчин, госпитализированы в лечебное учреждение, — говорится в сообщении.
До этого девять человек пострадали в результате массового ДТП с участием пяти автомобилей в Ленинградской области. По информации МЧС, авария произошла на 99-м километре трассы А-120 в Тосненском районе по направлению в сторону Гатчины.