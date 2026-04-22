В Новосибирске осудили двоих за незаконный вывод валюты за рубеж

В Новосибирске Железнодорожный районный суд вынес приговор двум местным жителям — 47-летней женщине и 50-летнему мужчине. Они признаны виновными в незаконных валютных операциях и создании фиктивного юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Суд установил, что с января 2019 по май 2020 года подсудимые переводили деньги в иностранной валюте на счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в Китай. При этом в банки предоставлялись документы с недостоверными сведениями о целях и основаниях переводов. Сумма таких операций превысила 23 млн рублей.
Позже один из фигурантов вместе с неустановленным лицом продолжил аналогичную деятельность. Для этого в 2020 году было создано юридическое лицо, оформленное на подставное лицо. Через него с июля 2020 по декабрь 2021 года за рубеж незаконно перевели еще более 46 млн рублей.
С учетом роли каждого суд назначил обвиняемым наказание от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Также им назначены штрафы от 15 до 20 тысяч рублей и испытательные сроки до трех лет.