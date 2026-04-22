Омич с психическим расстройством предстанет перед судом за нападение с топором

По версии следствия, 21 мая 2025 года днем мужчина, страдающий хроническим алкоголизмом и временным психическим расстройством, незаконно проник в квартиру пожилой женщины на улице Менделеева. С помощью кухонного топора он насильно удерживал потерпевшую в жилище до прибытия сотрудников правоохранительных органов.