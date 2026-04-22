Омич с психическим расстройством предстанет перед судом за нападение с топором

Советский районный суд Омска получил уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении местного жителя. Ему инкриминируют нарушение неприкосновенности жилища, незаконное лишение свободы и применение насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, 21 мая 2025 года днем мужчина, страдающий хроническим алкоголизмом и временным психическим расстройством, незаконно проник в квартиру пожилой женщины на улице Менделеева. С помощью кухонного топора он насильно удерживал потерпевшую в жилище до прибытия сотрудников правоохранительных органов.
При задержании подозреваемый угрожал применением насилия одному из полицейских. Суду предстоит определить необходимость и вид принудительных мер медицинского характера с учетом тяжести инкриминируемых деяний и данных судебно-психиатрической экспертизы.
В настоящее время решается вопрос о назначении даты судебного заседания. Рассмотрение дела пройдет в особом порядке с участием представителей органов здравоохранения и социальной защиты.