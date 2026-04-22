Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич с психическим расстройством предстанет перед судом за нападение с топором

Мужчина удерживал в квартире 75-летнюю пенсионерку и угрожал ей расправой.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Омска получил уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении местного жителя. Ему инкриминируют нарушение неприкосновенности жилища, незаконное лишение свободы и применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 21 мая 2025 года днем мужчина, страдающий хроническим алкоголизмом и временным психическим расстройством, незаконно проник в квартиру пожилой женщины на улице Менделеева. С помощью кухонного топора он насильно удерживал потерпевшую в жилище до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

При задержании подозреваемый угрожал применением насилия одному из полицейских. Суду предстоит определить необходимость и вид принудительных мер медицинского характера с учетом тяжести инкриминируемых деяний и данных судебно-психиатрической экспертизы.

В настоящее время решается вопрос о назначении даты судебного заседания. Рассмотрение дела пройдет в особом порядке с участием представителей органов здравоохранения и социальной защиты.