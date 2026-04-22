В Уфе женщина-водитель сбила на пешеходном переходе двух детей

По данным ГАИ Уфы, днем 21 апреля водитель, 1977 года рождения, за рулем «Хендай Крета» ехала по ул. Тимашевской — со стороны Бирского тракта в сторону ул. Софьи Ковалевской.
Здесь она допустила наезд на двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В ДТП пострадавшие подростки обратились за разовой медицинской помощью.