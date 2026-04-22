Атака БПЛА по Ростовской области стала частью удара по 12 регионам

Минувшей ночью в Ростовской области была вновь задействована система противовоздушной обороны. Отражение вражеской атаки происходило в Верхнедонском районе, о чем в своем телеграм-канале рассказал губернатора Юрий Слюсарь.
Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.
В свою очередь, Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь российские средства ПВО нейтрализовали в общей сложности 155 украинских беспилотников самолетного типа. Массированная атака затронула небо над акваторией Черного моря и 12 субъектами.
Помимо Ростовской области, удары отражали в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Самарской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Краснодарском крае.
