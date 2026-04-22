В Петербурге пожар с контейнерной площадки перебросился на машины

В Приморском районе Санкт-Петербурга возле дома № 67 корпус 7 по Комендантском проспекте в результате пожара на контейнерной площадке для мусора загорелось два автомобиля. Об этом сообщает МЧС.
Сообщение о возгорании в Приморском районе поступило огнеборцам в 03.34. Они прибыли на место и установили, что горели пластиковые контейнеры. И оттуда пламя перебралось на два автомобиля, припаркованных рядом.
Пожар потушили уже в 03.58. Владельцам машин предстоит заниматься их ремонтом.
Отметим, утром 22 апреля автомобиль сгорел в Кировском районе на улице Зины Портновой у дома № 36. У него загорелся моторный отсек. Пожар ликвидировали до приезда огнеборцев.