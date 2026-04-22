Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге пожар с контейнерной площадки перебросился на машины

В результате инцидента пострадало два автомобиля.

В Приморском районе Санкт-Петербурга возле дома № 67 корпус 7 по Комендантском проспекте в результате пожара на контейнерной площадке для мусора загорелось два автомобиля. Об этом сообщает МЧС.

Сообщение о возгорании в Приморском районе поступило огнеборцам в 03.34. Они прибыли на место и установили, что горели пластиковые контейнеры. И оттуда пламя перебралось на два автомобиля, припаркованных рядом.

Пожар потушили уже в 03.58. Владельцам машин предстоит заниматься их ремонтом.

Отметим, утром 22 апреля автомобиль сгорел в Кировском районе на улице Зины Портновой у дома № 36. У него загорелся моторный отсек. Пожар ликвидировали до приезда огнеборцев.