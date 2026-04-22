В Волгоградской области банда домушников похитила миллионы и оружие

В Ленинском районе Волгоградской области завершилось расследование дела о серии краж. Полицейские завершили работу над уголовным делом в отношении трех мужчин, которые за полгода совершили 10 дерзких хищений чужого имущества, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный главк МВД.
Как удалось установить в ходе следствия, в мае прошлого года 20-летний житель Ленинска собрал организованную группу. В нее вошли двое его ранее судимых приятелей, которым было 22 и 25 лет. Эта троица тщательно выбирала своих жертв: они находили обеспеченных жителей района, внимательно следили за ними, а затем, когда хозяев не было дома, проникали в жилища. Для этого использовали отмычки, вскрывали входные двери или окна.
Домушники забирали дорогостоящие золотые украшения, строительные электроинструменты, а также всю доступную электронику: ноутбуки, компьютеры, телефоны, видеокамеры. Но особенно выделяются в этом списке медали, коллекционный альбом с редкими марками и даже огнестрельное оружие с боеприпасами. Все украденное мужчины хранили у себя дома, планируя впоследствии продать посторонним лицам.
Всего с мая по ноябрь прошлого года они совершили 10 эпизодов краж. Общая сумма ущерба, который причинили владельцам, составила внушительные 1 миллион 800 тысяч рублей.
По окончании расследования уголовное дело направили для рассмотрения в Ленинский районный суд Волгоградской области. За совершенные преступления злоумышленникам грозит серьезное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.