Житель Комсомольска-на-Амуре осужден за перевод денег на финансирование ВСУ

Житель Комосмольска-на-Амуре в апелляции не смог оспорить приговор Хабаровского краевого суда по делу о госизмене. Таким образом, он отправился в колонию строгого режима на 14 лет. Об этом сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю.
В ведомстве отметили, что осужденный выступал против проведения СВО и перевел деньги на счета компании, закупавшей вооружение для ВСУ. После этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Накануне в Перми бывшую сотрудницу оборонного предприятия приговорили к 12,5 годам лишения свободы за государственную измену. По данным следствия, женщина самостоятельно установила контакт с представителями иностранных спецслужб через интернет.