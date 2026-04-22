Житель Комсомольска-на-Амуре осужден за перевод денег на финансирование ВСУ

Хабаровский суд приговорил к 14 года местного жителя за госизмену.

Источник: Комсомольская правда

Житель Комосмольска-на-Амуре в апелляции не смог оспорить приговор Хабаровского краевого суда по делу о госизмене. Таким образом, он отправился в колонию строгого режима на 14 лет. Об этом сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю.

В ведомстве отметили, что осужденный выступал против проведения СВО и перевел деньги на счета компании, закупавшей вооружение для ВСУ. После этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Накануне в Перми бывшую сотрудницу оборонного предприятия приговорили к 12,5 годам лишения свободы за государственную измену. По данным следствия, женщина самостоятельно установила контакт с представителями иностранных спецслужб через интернет.

В декабре прошлого года бывший сотрудник МИД РФ Арсений Коновалов, который передавал секретные сведения американской разведке во время своей командировки в США, приговорен к 12 годам лишения свободы за госизмену.

