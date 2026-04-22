Родители оставили дочку без присмотра, как вдруг случилось страшное: 8-летняя девочка получила множество травм и переломов

В Братске правоохранители разбираются в обстоятельствах падения ребенка с высоты. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, случилось все 21 апреля в многоэтажном доме на улице Заводской.
— 8-летняя девочка осталась дома одна без присмотра взрослых. Она находилась на балконе пятого этажа и упала вниз. Ребенка с множественными травмами и переломами доставили в детскую городскую больницу. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь, — рассказали в пресс-службе ведомств.
Прокуратура Падунского района начала проверку и даст оценку тому, как соблюдались права несовершеннолетней. С начала 2026 года это уже третий подобный случай в Иркутской области. За весь прошлый год в регионе зафиксировали 23 падения детей из окон, два из них закончились гибелью.
Полиция в очередной раз напоминает родителям о мерах безопасности. Окна нужно оборудовать специальными замками и блокираторами. Нельзя оставлять детей одних в комнатах с открытыми проёмами. Москитные сетки создают ложное чувство защиты и не способны удержать даже легкого ребенка.