Под Ростовом ликвидировали подпольный банк. Четыре жителя Дона стали фигурантами уголовного дела за организацию схемы с фирмами-однодневками.
Сотрудники управления транспортной безопасности СКФО совместно с коллегами из следственных органов раскрыли масштабную теневую площадку, которая функционировала в обход законодательства на протяжении четырёх лет.
Злоумышленники осуществляли незаконные денежные переводы и обналичивание средств через сеть подконтрольных юридических лиц.
По данным следствия, в период с января 2021 года по весну 2025-го подозреваемые оформляли компании на номинальных директоров, после чего получали полный доступ к их расчётным счетам и использовали их в своих интересах.
За время работы преступной группы её участникам удалось извлечь прибыль, превышающую 12 млн рублей. Эти средства шли как на личные расходы организаторов, так и на поддержку инфраструктуры: аренду помещений, оплату услуг подставных фирм и прочие операционные затраты.
В ходе спецоперации правоохранители провели около двух десятков обысков — как по местам жительства фигурантов, так и в их рабочих кабинетах. Были изъяты печати, пластиковые карты, электронные носители и пакеты документов, фиксирующие движение денежных потоков в рамках теневой схемы.
По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Организатор группы заключён под стражу, остальные трое участников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.