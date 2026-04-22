Бывшая заведующая детским садом в Городце получила 3,6 лет условно за мошенничество

Женщина похитила более миллиона рублей, начисляя сотрудникам премии.

Заведующая детским садом № 24 в Городце Нижегородской области была уличена в мошенничестве — женщина начисляла своим подчиненным премии и затем требовала вернуть деньги ей лично. Кроме того, она фиктивно устроила на работу другого человека, чью зарплату присваивала.

Таким образом женщина похитила 960 тысяч рублей на зарплате другого сотрудника и еще 270 тысяч рублей в виде «премий» за шесть лет.

В отношении экс-заведующей детским садом было возбуждено уголовное дело, арестован ее автомобиль. По решению суда ей назначено наказание в виде лишении свободы на срок 3,6 лет условно.

А в Саратовской области приставы заставили дроппера вернуть деньги жертве мошенников, сообщает «СарИнформ».