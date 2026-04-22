Бывшая заведующая детским садом в Городце получила 3,6 лет условно за мошенничество

Заведующая детским садом № 24 в Городце Нижегородской области была уличена в мошенничестве — женщина начисляла своим подчиненным премии и затем требовала вернуть деньги ей лично. Кроме того, она фиктивно устроила на работу другого человека, чью зарплату присваивала.