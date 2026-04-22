В Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность установленного агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Установлено, что житель Волгоградской области 1995 года рождения инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России на территории города Севастополя», — говорится в сообщении.
«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.