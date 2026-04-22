В Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Деятельность агента Главного управления разведки МО Украины, который собирал данные о подразделениях Минобороны РФ, пресечена в Крыму. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность установленного агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Установлено, что житель Волгоградской области 1995 года рождения инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России на территории города Севастополя», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что он арестован, возбуждено уголовное дело.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
