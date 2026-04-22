В Новосибирске расследуют дело о мошенничестве с семьями участников СВО

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства и сотрудников компании «Воин вправе». Об этом сообщил прокурор региона Александр Бучман в пресс-центре ТАСС.
По данным следствия, жертвами схемы стали более 60 человек — в основном семьи участников СВО.
— Пострадавших больше 60 человек уже на сегодняшний день. Преступления совершались достаточно грамотно, поэтому потребовалась большая оперативная работа, — отметил Бучман.
Он уточнил, что благодаря совместной работе правоохранительных органов, в том числе ГУ МВД России, деятельность компании удалось пресечь.
В настоящее время большинство причастных к схеме лиц задержаны. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства и возможные дополнительные эпизоды.