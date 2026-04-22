Минтранс Башкирии прокомментировал иск БКК на 13 млрд рублей

«Башкирская концессионная компания» (БКК) требует взыскать с Башкирии 13 млрд 98 тысяч 714 рублей за строительство Восточного выезда. Ответчиком по делу выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Исковое заявление принято Арбитражным судом, соответствующий документ имеется в распоряжении агентства «Башинформ».
Генеральным подрядчиком выступала компания «Лимакмаращавтодороги» («ЛМА»), но по условиям соглашения БКК имеет право эксплуатировать дорогу и взимать с водителей плату в течение 25 лет.
В иске БКК требует взыскать с Минтранса РБ основную сумму долга — 13 млрд рублей, а также начислить проценты за пользование чужими деньгами в размере 30 млн рублей. Помимо этого, компания хочет внести изменения в концессионное соглашение, чтобы министерство признало исполнение обязательств со стороны БКК в полном объеме.
Тем временем ответчик категорически не согласен с обвинениями в свою сторону.
«Минтранс РБ заявляет о своем несогласии со всеми требованиями, изложенными в исковом заявлении, как в целом, так и в каждой отдельной части», — прокомментировали «Башинформу» в ведомстве.
Добавим, что помимо истца и ответчика в деле указаны третьи лица: генподрядчик «ЛМА», санкт-петербургская компания «Ленстрой», правительство Башкирии и транспортная дирекция региона.