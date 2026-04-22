Деятельность агента ГУР Украины пресекли в Крыму

В Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает УФСБ России.
Установлено, что житель Волгоградской области 1995 года рождения по собственной инициативе вышел на связь с представителем украинской спецслужбы и по указанию куратора собирал и передавал данные о размещении подразделений оборонного ведомства в Севастополе.
Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
До этого сотрудники Федеральной службы безопасности также задержали представителя администрации Мариуполя за передачу спецслужбам Украины данных о дислокациях Вооруженных сил России.
Силовики задержали в Санкт-Петербурге россиянина, пытавшегося незаконно передать представителю иностранного государства детали для ремонта двигателей дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка». Возбуждено уголовное дело.