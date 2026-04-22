В Киеве неизвестный открыл стрельбу

В Киеве мужчина открыл стрельбу по пешеходу из-за того, что тот переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Политика Страны».

Инцидент произошёл в Дарницком районе. Автомобилист достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате пешеход получил ранения ноги и спины.

Нападавшего задержали правоохранители.

Напомним, несколькими днями ранее в Киеве произошла массовая стрельба в супермаркете. 18 апреля 58-летний мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе, после чего забаррикадировался в магазине и взял заложников. В результате теракта, по последним данным, погибли семь человек, ещё около 15 пострадали. Стрелок был ликвидирован спецназом.