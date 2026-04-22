Директор турфирмы, её зам и гид задержаны после гибели туристов в Бурятии

Напомним, 18 апреля группа из 15 человек прибыла в посёлок Монды и вышла из базового лагеря к вершине. 20 апреля туристы достигли пика и начали спуск, разделившись на связки. Последняя тройка — две женщины и мужчина — отстала и не вернулась в лагерь. Остальные поднялись на поиски и обнаружили тела на склоне. У погибших женщин на лицах нашли глубокие ссадины — следователи допускают, что травмы могли быть получены при камнепаде или падении с высоты. Точную причину смерти установят экспертизы.