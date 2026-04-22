Директор турфирмы, её зам и гид задержаны после гибели туристов в Бурятии

В Бурятии продолжают расследовать трагедию на пике Мунку-Сардык, где погибли трое жителей Красноярска. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг, повлёкшее смерть двух и более лиц. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.
По подозрению в совершении преступления задержаны директор красноярской турфирмы, её заместитель и гид-инструктор. Именно они организовали роковой тур и сами участвовали в восхождении.
Напомним, 18 апреля группа из 15 человек прибыла в посёлок Монды и вышла из базового лагеря к вершине. 20 апреля туристы достигли пика и начали спуск, разделившись на связки. Последняя тройка — две женщины и мужчина — отстала и не вернулась в лагерь. Остальные поднялись на поиски и обнаружили тела на склоне. У погибших женщин на лицах нашли глубокие ссадины — следователи допускают, что травмы могли быть получены при камнепаде или падении с высоты. Точную причину смерти установят экспертизы.
Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
