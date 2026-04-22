ФСБ задержала агента ГУР Украины в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Крыму работу агента украинской разведки. Злоумышленник целенаправленно собирал и передавал кураторам сведения о местах расположения воинских частей Министерства обороны России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ФСБ.
Помимо этого, силовики отработали еще одно важное направление в центральной части страны. Накануне в Ярославле сотрудники ФСБ задержали пособников украинских колл-центров, которые обманывали граждан. В пресс-службе ведомства уточнили, что теперь фигурантам грозит обвинение в государственной измене.